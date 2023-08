Europese gasprijs schiet ruim 30 procent hoger

De Europese gasprijs is woensdag sterk gestegen. Er bestaat ongerustheid dat een staking bij enkele installaties voor vloeibaar aardgas in Australië tot problemen bij de levering van lng zou kunnen leiden.

Op de richtinggevende TTF-beurs van Amsterdam schoot de gasprijs voor levering in augustus woensdagnamiddag omhoog tot 40,5 euro per megawattuur, of zowat 30 procent meer dan de dag voordien.

Tegenover eind vorig jaar is de gasprijs weliswaar sterk gedaald en nog altijd relatief laag in vergelijking met de voorgaande maanden. Begin dit jaar noteerde aardgas nog aan zo’n 70 euro per megawattuur. In de zomer van vorig jaar werd zelfs een absoluut record van ruim 300 euro per megawattuur opgetekend. Europa beleefde toen, door de Russische oorlog met Oekraïne, de ergste energiecrisis in decennia.