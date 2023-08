Rijstprijzen stijgen tot recordhoogte door droogte in Thailand

De prijzen voor rijst zijn in bijna vijftien jaar tijd niet zo hoog geweest als nu, meldt de Thaise vereniging van rijstexporteurs woensdag. In Thailand valt veel minder regen dan normaal rond deze tijd van het jaar, waardoor rijstboeren minder kunnen produceren.

Het land is de op een na grootste exporteur van rijst ter wereld. Een van de Thaise witte gebroken rijstsoorten kost nu 648 dollar per ton, ruim 590 euro. Dat is het hoogste bedrag sinds oktober 2008. Twee weken geleden lag de prijs nog op 572 dollar.

Vorige week vroeg de regering van Thailand boeren minder rijst aan te planten en andere gewassen te verbouwen die minder water nodig hebben. De regering hoopt zo dat zij minder water geven aan hun gewassen en meer overblijft voor huishoudens.

Vorige week vrijdag bereikte de rijstindex van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) al het hoogste punt in meer dan tien jaar. Dat kwam omdat India, de grootste rijstexporteur, minder rijst exporteerde. De Indiase regering heeft een paar weken geleden de export van veel rijstsoorten verboden om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen. De internationale prijsstijgingen leiden bij de FAO tot “grote zorgen over de voedselzekerheid” voor een groot deel van de wereldbevolking, vooral voor de armste mensen.