Amerikaan wint 1,58 miljard dollar met loterij

De recordwinst kwam er na 31 trekkingen zonder winnaar.

Volgens de Amerikaanse zender ABC News is de lotterijwinst van 1,58 miljard dollar de op twee na hoogste ooit in de VS. In november vorig jaar won een speler uit Californië 2,04 miljard dollar met de Powerball-loterij.

De kans om met Mega Millions de jackpot te kraken, is één op 303 miljoen. Deelname kost 2 dollar.

De winnaar kan nu kiezen om zijn winst één keer te ontvangen (som van 783 miljoen dollar, red.), of om het bedrag van 1,58 miljard gespreid te ontvangen, via jaarlijkse betalingen over dertig jaar.