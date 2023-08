Het is Union menens: Mats Rits kan in Dudenpark voor vier jaar tekenen, wat doet Anderlecht?

Eerder vandaag lekte uit dat ook Union belangstelling toont voor Mats Rits. Het ziet in de Belg een vervanger voor Senne Lynen, die naar Werder Bremen ging. Maar Rits zelf was ei zo na rond met Anderlecht, waar hij aan goeie voorwaarden voor drie jaar kon tekenen. De onderhandelingen tussen RSCA en Club verliepen evenwel stroever.

Ook tussen Union en Club is er nog geen akkoord, er was wel al een bod. Op het eerste gezicht leek het echter een kansloze missie: zou Union financieel kunnen concurreren met Anderlecht? Union is normaal gezien een club die werkt met eerder lage salarissen, maar wat blijkt: het is bereid een serieuze inspanning te leveren voor Rits. Bovendien zou het gaan om een vierjarig contract, zo valt in het Dudenpark te horen, wat uiteraard interessant is voor Rits. Bovendien kan hij bij Union Europees spelen en ligt het oefencomplex in Lier vlakbij zijn woning.

Club blijft benadrukken dat Rits niet hoeft te vertrekken. Hoe gaat dit nu verder? Zelden was een transfersoap aantrekkelijker.