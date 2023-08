Senne Lynen is klaar voor “stap hogerop” bij Werder Bremen: “Union wilde mijn contract verlengen, maar dit was de juiste keuze”

Met Senne Lynen verloor Union opnieuw een van zijn sterkhouders, deze keer aan de Duitse eersteklasser Werder Bremen. Lynen was bij Union van onschatbare waarde en zijn belang voor de Brusselaars werd vaak onderschat, maar de 24-jarige middenvelder maakt zich geen zorgen over de toekomst van Union. “Ze doen goed hun werk bij Union, de vervangers zullen er staan.”

Het zal een grote switch zijn voor Senne Lynen: bij Union speelde hij mee voor de titel, terwijl Werder Bremen vooral hoopt om geen degradatievoetbal te moeten spelen. “Dat is zeker iets waar ik rekening mee zal moeten houden”, aldus Senne Lynen op zijn eerste persconferentie voor de Duitse club. “Maar dat is zeker oké, het geeft mij honger om een zo hoog mogelijke positie te ambiëren. Ik wil niet naar beneden kijken, wel naar boven.”

Aan ambities geen gebrek dus bij Senne Lynen, al beseft hij natuurlijk wel dat het ook een lastig seizoen kan worden. “Het belangrijkste is dat we ons zo snel mogelijk redden, het zou niet de eerste keer zijn dat een grote club uit Duitsland degradeert. Daarna kunnen we wat meer naar boven kijken. Onderaan de linkerkolom lijkt mij een gezonde ambitie.”

Goed aan het seizoen beginnen wordt alleszins waanzinnig moeilijk, want Werder Bremen opent zijn nieuwe seizoen tegen grootmacht Bayern München. “Het is inderdaad een leuke wedstrijd om mee te beginnen, liever zo’n tegenstander dan een iets mindere. Al denk ik wel dat over het algemeen de Duitse competitie een stap hogerop is in vergelijking met de Belgische. Ik speelde vorig jaar wel Europa League en ook de play-offs, dat is ongeveer vergelijkbaar met de Bundesliga qua niveau. Maar de lagere teams kan je niet vergelijken.”

Geen Europees

Europees voetbal bij Union zit er dit seizoen dus alleszins niet in voor Lynen. “Ze wilden mijn contract wel verlengen, maar voor mij was dat niet de juiste keuze. Ik voelde na ons vorige seizoen dat ik de volgende stap in mijn carrière wou zetten. Er waren verschillende opties, maar Bremen was de juiste keuze. Ik voel dat er hier veel verwacht wordt van mij, maar ik hou van die druk.”

Lynen nam ook afscheid van de Union-fans. — © Getty Images

Of Union na het vertrek van hem en heel wat andere sterkhouders nu echt verzwakt is, wou Lynen niet zeggen. “Vorig jaar hadden ze ook weinig verwachtingen na het jaar ervoor, en de verwachtingen zijn altijd dat het het jaar zal zijn waarin het niet zal lukken. Maar ze leveren goed werk bij Union, ik weet zeker dat ze vervangers zullen vinden”, besluit de Antwerpenaar.