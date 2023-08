Schattige beelden tonen hoe kinderen voorlezen aan katjes in dierenasiel: “Een win-win voor iedereen”

De kinderen hadden duidelijk uitgekeken naar vandaag. Met hun boekjes in de hand konden ze niet wachten om bij de katten te gaan zitten en voor te lezen. “Het is een win-win”, zegt Kevin Vankeirsbilck van het asiel. “De kinderen kunnen hun leesvaardigheden verbeteren en tegelijk met katten leren omgaan. De katten krijgen extra aandacht. We houden de groepjes altijd klein zodat ze niet te veel stress ervaren.”

Het asiel vangt veel zwerfkatten op die niet altijd gewoon zijn aan mensen. Door met de katten te spelen of gewoon een boek te lezen in hun omgeving, proberen de vrijwilligers de katten te socialiseren.

“Via het voorlezen komen de katten ook met kinderen in aanraking”, zegt Kevin. “Het draagt ertoe bij dat katten zoals Lancelot, die heel schuw was in het begin, grote stappen zetten.” (Lees verder onder de foto’s)

© fvv

© fvv

“Ik vind het een heel goed initiatief”, zegt Vanessa terwijl haar negenjarige dochter gretig voorleest uit Tiny in sprookjesland aan een wit-bruine kat. “Wij hebben thuis ook katten, maar het is goed dat Elise ziet hoe het eraan toegaat in een asiel. Plus, ze kan haar lezen oefenen in de vakantie en de katten worden er socialer van.”

Woensdag was de vierde keer dat het asiel een voorleesmoment organiseerde. Het begon enkele maanden geleden toen een school vroeg of hun kinderen aan de honden en katten mochten voorlezen. “Dat was zo’n succes dat we besloten om het zelf te organiseren, maar dan enkel met de katten”, zegt Kevin. “Vandaag was het derde voorleesmoment en er volgen er zeker nog.”

Voorlezen voor katten 2. — © Het Nieuwsblad

© fvv

© fvv