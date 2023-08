Antwerp heeft Mandela Keita eindelijk te pakken: OH Leuven vangt dik 7 miljoen euro voor de middenvelder

Na wekenlang onderhandelen heeft Antwerp een akkoord bereikt over Mandela Keita (21). De Great Old staat op het punt om de defensieve middenvelder definitief over te nemen van OH Leuven, dat meer dan 7 miljoen euro opstrijkt, zo horen we aan Den Dreef. Er ligt een vierjarig contract voor hem klaar.

Keita werd eind januari al voor vijf maanden verhuurd aan Antwerp, dat toen een aankoopoptie bedong. Het probleem was dat die 10 miljoen euro bedroeg en eigenlijk alle partijen al wisten dat het onmogelijk was om die te gaan lichten, hoe goed de jonge Belg ook zou presteren. Keita zorgde er mee voor dat Antwerp de dubbel pakte, maar wist dat er nieuwe onderhandelingen nodig waren. Die hebben uiteindelijk een hele tijd geduurd. Directeur voetbalzaken Marc Overmars drong wel aan, maar OHL wilde hem niet lossen. Een aanvaardbaar bod van dik 5,5 miljoen euro werd onder meer van tafel geveegd. Peter Willems, CEO van de Leuvenaars, wilde 8 miljoen uit de brand slepen. Nu hebben beide partijen elkaar toch gevonden, voor een bedrag tussen de 7 en de 8 miljoen. Officieel gaat het om een huur met aankoopoptie, maar die aankoopoptie is verplicht, dus Keita komt sowieso definitief over, er is gewoon uitstel van betaling. Hij moet zijn tests nog afleggen, maar het contract voor vier jaar ligt klaar. Mark van Bommel zal blij zijn, want de Antwerp-coach had dringend extra middenvelders nodig en Keita kent de manier van spelen al.