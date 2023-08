Special Olympics-renners missen WK in Glasgow door geannuleerde vlucht: “Ik wilde zo hard mijn best doen”

Dan werk je als Special Olympics-atleet maanden toe naar het WK op de weg in Glasgow, maar cancelt de vliegtuigmaatschappij je vlucht enkele minuten voor vertrek. “Ik wilde zo hard mijn best doen voor ons land.”

“Er had niemand van de vliegtuigmaatschappij in mijn buurt moeten komen.” Zo boos was Special Olympics-renster Silke Bastiaensen (23) uit Kasterlee nadat ze te horen kreeg dat ze het WK in Glasgow niet zou halen door een vlucht die op het laatste moment werd geannuleerd. Alternatieve vluchten waren volgeboekt of vielen veel te duur uit. “Een dag later, op het moment dat ik normaal mijn WK moest rijden, volgden zelfs de tranen.”

Niet alleen bij Silke, die momenteel Belgisch kampioen is op de weg, in het veld en in het tijdrijden, maar ook bij de twee andere coureurs van de Belgische Specials-delegatie: Stijn Dornseiff (20) uit Menen en Shauni Van Steen (23) uit Brecht.

“Het WK was onze grote droom, de kers op de taart dit seizoen”, zegt Silke. “Ik was zo trots om geselecteerd te zijn. Ik voelde veel druk om het goed te doen omdat ik ons land niet wilde teleurstellen. Tegelijk wist ik ook dat ik grote kans maakte om die gouden medaille te veroveren. Mijn benen zijn echt goed.”

Het verdriet zal ze echter gebruiken om er nieuwe moed uit te putten. “Ik buig het hoofd niet. Misschien zal ik nu nog harder trainen dan ooit, want ooit sta ik echt aan de start op een WK.”