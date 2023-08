Of Ahold Delhaize de stakingen van de voorbije maanden heeft gevoeld? Een beetje. De negatieve impact van de vakbondsacties op de omzet tijdens het laatste kwartaal wordt op zo’n 0,7 procent geschat. De storm is alleszins nog niet gaan liggen, want ook de zelfstandige uitbaters staan intussen op hun achterste poten.