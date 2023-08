Gratis maandabonnement voor series en films? Help Maxine (24) bingewatchen voor de wetenschap

The Morning Show is een van de series die Maxine onder de loep neemt. — © IF

“Mensen gezocht om te bingewatchen voor onderzoek”, dat is de opvallende oproep van doctoraatsstudent Maxine De Wulf Helskens. Ze onderzoekt hoe journalisten voorgesteld worden in series en films, en wat kijkers daarvan vinden.

“Ik ben begonnen met zelf een stuk of tien volledige series en een drietal films verschillende keren te bekijken”, zegt De Wulf Helskens. “Journalistiek komt in verrassend veel films en series voor: van The Post en All the President’s Men tot Loft, LouisLouise en FC De Kampioenen. Van de journalisten die aan bod komen, analyseerde ik hoe ze worden voorgesteld. Interessant om te doen, en ‘films kijken voor je werk’ klinkt leuk, maar soms raak je het ook wel beu.”

Tien afleveringen

De kandidaten waar ze nu naar op zoek is, moeten de serie gelukkig maar een keer kijken. “Deelnemers bekijken één seizoen van een tiental afleveringen, waarover ze telkens een soort dagboek invullen. Voordien en achteraf vindt er ook een interview plaats. De serie wordt toegewezen: The Morning Show of Borgen, al kunnen er mogelijk nog cases bijkomen.”

En moet je echt bingewatchen? “Je mag alles op een dag kijken, maar dat moet zeker niet. Het is wel de bedoeling dat ze de serie binnen de maand uitkijken.”

Gratis abonnement

Aan de hand van de antwoorden van de deelnemers, wil de doctoraatsstudent te weten komen wat zij vinden van hoe de journalisten worden voorgesteld. “Veel mensen kennen geen journalisten persoonlijk, of zullen nooit zelf op een redactie komen. Fictie speelt dus een belangrijke rol in het beeld dat ze daarvan hebben. In een volgend deel willen we ook kijken naar wat journalisten er zelf van vinden.”

Deelnemers krijgen gratis een maandabonnement voor een streamingdienst. “Je steekt er toch wel tijd in, dus zo willen we het aantrekkelijk maken voor kandidaten. Dat lijkt wel te lukken, want we hebben op een dag al een zestigtal kandidaten. We mikken op minstens twintig mensen die het volledige traject doorlopen.”

Aanmelden kan via https://forms.gle/pn9cm2bwSmZZmXSU6