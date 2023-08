Man die inreed op groep carnavalisten in Strépy komt vrij met enkelband

De autobestuurder die inreed op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies in 2022 zal een van de komende dagen vrijkomen met een elektronische enkelband. Dat zegt de procureur des Konings van Bergen, Vincent Macq. Hij bevestigt een bericht van de Franstalige krant La Dernière Heure.

Volgens Macq stond de onderzoeksrechter elektronisch toezicht toe, in afwachting van zijn proces, omdat de voorlopige hechtenis te lang duurt. “Ze vond de duur buitensporig, wetende dat de auto-expert zijn rapport pas in december 2023 moet inleveren. Daarmee is de redelijke termijn overschreden”, zegt Macq.

Parket noch burgerlijke partijen kunnen in beroep gaan. “De beslissing zal een van de komende dagen uitgevoerd worden. Het is de tijd die nodig is om de enkelband te installeren en de trackers van de zone die de onderzoeksrechter aan de betrokkene oplegde”, zegt de procureur, die niet verduidelijkt waar de verdachte zich wel of niet mag begeven.

De beslissing verandert niets aan de lopende procedure, noch aan de kwalificatie van de feiten. “De betrokkene blijft in verdenking gesteld voor doodslag op één persoon. Het vooruitzicht blijft momenteel het hof van assisen”, zegt de procureur.

Op 20 maart 2022 kwamen zes personen om het leven toen een autobestuurder ‘s ochtends vroeg inreed op een groep carnavalisten. Een veertigtal anderen raakten gewond. De bestuurder, Paolo Falzone, werd eerst in verdenking gesteld voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen bij een verkeersongeval. Maar op 22 augustus 2022 herkwalificeerde de raadkamer de feiten naar doodslag op een van de zes slachtoffers, carnavalist Frédéric d’Andrea.