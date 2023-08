Saudische voetbalcompetitie dan toch in België te bekijken

Het lijstje voetbalsterren dat deze zomer de overstap naar Saudi-Arabië heeft gemaakt, is duizelingwekkend. Onder meer Karim Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson en Roberto Firmino vergezelden Cristiano Ronaldo in de Roshn Saudi League.

Het sterrenensemble heeft sportplatform DAZN nu ook overtuigd om de uitzendrechten van de Saudische voetbalcompetitie te verwerven. Elke week zullen drie wedstrijden van de Saudi League te bekijken zijn in België (en het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Canada).

Ook alle wedstrijden van Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, zullen worden uitgezonden. DAZN nam afgelopen zomer Eleven over, waarmee het zijn aanbod in België al uitbreidde met de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League.

‘DAZN is voortdurend in gesprek met competities, leagues en voetbalbonden op zoek naar het beste aanbod in sport en entertainment’, zegt ceo Shay Segev. ‘De Saudi League is zich razendsnel aan het ontwikkelen tot een internationaal fenomeen en trekt enkele wereldvoetballers aan die de competitie naar het volgende niveau zullen tillen. Het is een uitgelezen kans voor DAZN om meer aandacht te schenken aan de de competitie, de clubs en de Saudische sport in het algemeen.’

De Saudische competitie begint vrijdag 11 augustus met Al Ahli tegen Al Hazem, ofwel het debuut van Riyad Mahrez en Allan Saint-Maximin.