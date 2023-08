FBI-agenten schieten man dood die president Biden had bedreigd

In de Amerikaanse staat Utah hebben FBI-agenten woensdagochtend (plaatselijke tijd) een man doodgeschoten die ervan verdacht werd het leven van president Joe Biden te bedreigen. De agenten wilden de man net arresteren bij hem thuis in de stad Provo toen de schietpartij plaatsvond.

De verdachte, die geïdentificeerd is als Craig Robertson, had maandag op sociale media gepost dat hij had gehoord van de komst van de president naar Utah en dat hij met het oog daarop van plan was om zijn camouflage-uitrusting op te graven en zijn “M24-sluipschuttergeweer af te stoffen”.

Een dag later postte de zeventiger en Trump-aanhanger: “Misschien wordt Utah deze week beroemd als de plaats waar een sluipschutter de marxist Biden uitschakelde.”

Volgens nieuwszender CNN wilde de FBI woensdagochtend om iets over zes een huiszoekings- en arrestatiebevel tegen hem uitvaardigen bij hem thuis in Provo (net ten zuiden van het bekendere Salt Lake City), maar liep de arrestatie grondig uit de hand. Het is niet duidelijk wat tot de schietpartij heeft geleid en of de verdachte gewapend was.

Naar verluidt heeft de man niet enkel bedreigingen geuit aan het adres van president Biden, maar ook aan dat van andere publieke figuren, onder wie vicepresident Kamala Harris, justitieminister Merrick Garland en aanklager van New York Alvin Bragg, die voormalig president Trump heeft aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels.

Volgens een federale klacht deed Robertson vorig jaar al een online oproep om Biden en Harris te vermoorden. “De tijd is rijp voor een of twee presidentiële moorden. Eerst Joe en dan Kamala!!!”, schreef hij in september 2022 op sociale media. Volgens gerechtelijke documenten is het maar één van de tientallen voorbeelden van gewelddadige berichten en foto’s van wapens op Robertsons (twee) Facebook-accounts. Het gerechtelijk onderzoek tegen de man liep als sinds april, zo hebben anonieme bronnen aan ABC News gezegd.

President Biden reist woensdagavond plaatselijke tijd af naar Utah. Donderdag zal hij in hoofdstad Salt Lake City spreken over gezondheidszorg voor veteranen.

Volgens een pas gepubliceerd rapport van het persagentschap Reuters is het politieke geweld in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren toegenomen tot op het ergste punt sinds de jaren 70.