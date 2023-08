Voorlopige hechtenis tot een jaar en striktere uitvoering van straffen: MR komt met reeks voorstellen om criminaliteit aan te pakken

Volgens MR zijn de criminaliteitsproblemen in ons land niet te wijten aan een gebrek aan middelen bij de politie of justitie, maar wel aan de “inefficiëntie” van ons gerechtsapparaat.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelt een aantal maatregelen voor om de criminaliteitsproblemen in ons land aan te pakken. Volgens hem zijn die geen gevolg van een gebrek aan middelen, maar van een “inefficiënt” gerechtsapparaat. Zijn partij wil daarom het aantal keren dat een zaak in de raadkamer voorkomt, verminderen. De liberalen stellen ook voor de duur van een voorlopige hechtenis te verlengen tot zes maanden, of zelfs een jaar.

Tegelijkertijd dringt MR aan op een striktere uitvoering van de straffen. “In België kan je de gevangenis verlaten nadat je een derde van je straf hebt uitgezeten. Dat is te vroeg. We willen niet dat recidivisten uit de gevangenis kunnen komen voordat ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten”, zegt Bouchez.(blg)