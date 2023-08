REACTIES. Sven Kums en Hein Vanhaezebrouck zijn tevreden, Hugo Cuypers wordt Europees topschutter aller tijden van AA Gent: “Enkel de kwalificatie telt”

“Gift en ik helpen elkaar maar ook het team is hierbij essentieel”, toonde Cuypers zich na afloop bijzonder dankbaar. “Hierdoor hebben de tegenstanders het zo moeilijk want de druk komt van de hele ploeg. Uiteindelijk staan Gift en ik op het scorebord maar onderschat de teamprestatie niet. Deze overwinning geeft natuurlijk vertrouwen maar nu moeten we alweer meteen focussen op de partij van zondag tegen Westerlo.”

Met twaalf treffers uit zestien Europese duels deelt Cuypers nu trouwens de titel van Europees topschutter van AA Gent: “Ik vernam dit eigenlijk pas na de match”, glunderde de aanvaller die vorig seizoen pas voor het eerst van Europees voetbal proefde. “Uiteraard is het een mooie statistiek maar uiteindelijk telt enkel de kwalificatie voor de groepsfase. Anders zijn al die goals van geen enkele waarde. De titel? Het is nog vroeg hé maar als we allebei blijven, hebben we heel veel wapens om veel ploegen pijn te doen. Vergeet ook Tarik Tissoudali niet hoor. Ach, we moeten niet te veel focussen op onszelf.”

© Isosport

“We slaagden er voor rust uitstekend in om hen onder druk te zetten en de ruimtes goed te benutten. Zo hebben we hen amper in de match laten komen. We brachten hen echt in de problemen met onze druk. Onze voorbereiding van deze match was inderdaad prima. Na de pauze hadden we het nog beter kunnen uitspelen maar dan scoren we nog een vijfde goal. Deze 5-0 is een fantastische uitgangspositie maar nu moeten we het wel afmaken in Polen.”

Sven Kums: “Waren voor rust heel sterk”

Voor de pauze loodste Sven Kums met een geniale assist Gift Orban naar een nieuwe treffer. Geen toeval zo bleek achteraf.

“We trainen hier heel hard op”, verklapte Kums na het laatste fluitsignaal van ref Fotias. “Soms is de bal niet goed, soms zijn de spitsen niet klaar maar nu pakte het heel mooi uit. Alles zat mee en het was een mooie goal. Gift is natuurlijk een speler die graag op de limiet speelt en reageert heel snel, vaak ook als eerste. Natuurlijk moet je wat geluk hebben, je mag ook niet buitenspel staan.”

© Isosport

“Voor rust waren we echt sterk met veel druk naar voren toe. Als de spitsen goed druk zetten, wordt het ook voor ons makkelijker en we scoren ook trouwens tweemaal nadat we goed druk ontwikkelen. Bovendien houden we ook nog eens de nul, enkel na de pauze hebben ze enkele kansjes gehad. Zij kwamen toen iets scherper uit de kleedkamer maar dat mag ons niet gebeuren. Gelukkig pakken we daar geen goal.”

Zo is de return net als tegen Zilina opnieuw herleid tot een formaliteit, ook al blijft Kums voorzichtig: “Je weet nooit wat er kan gebeuren. Het kan daar een heksenketel worden, dat zag je vandaag ook al: hun fans zijn heel fanatiek. We mogen dus niet te slap van start gaan”, aldus de ervaren middenvelder die ook een bloemetje in petto had voor zijn ploegmakkers: “Dit seizoen wil iedereen elke match winnen. Ook de invallers tonen de juiste mentaliteit en tonen veel grinta.”

“Julien De Sart is ook een heel belangrijke pion. We voelen elkaar goed aan maar ook de samenwerking met Hong, Hjulsager en de spitsen. Vorig jaar hadden we ook wel enorm veel pech met blessures waardoor we constant iemand misten. Hopelijk is het niet zo ernstig voor Nurio. Anderzijds merk je ook wel dat we nu verder bouwen op de basis van vorig seizoen.”

Hein Vanhaezebrouck: “Orban is een fenomeen”

Na de 5-0 tegen Pogon Szczecin en zijn vierde hattrick in dienst van AA Gent kon het toch niet anders dan over Gift Orban gaan? De Nigeriaan zelf had spreekverbod, zijn trainer niet. Maar die toonde zich niet heel happig. “Hadden jullie de vorige match geen vragen over hem gesteld, toen hij niet speelde, dan had ik misschien vandaag wat over hem kunnen babbelen”, zei Hein Vanhaezaebrouck. “Maar dat hebben we de voorbije dagen al gedaan. Dus hoeven we dat niet meer te doen. Jullie gaan wel over zijn fantastische goals schrijven. Ik weet niet welke uitleg jullie eraan geven. Het interesseert me ook niet. Ik weet wat wij aan het doen is. Wie Gift is. Wat de relatie is tussen Gift en mezelf, en de rest van de groep. Dat hij een fenomeen is, dat heb ik al vijf keer gezegd en dat zal ik blijven zeggen, ook als hij hier niet meer speelt.”

© BELGA

Want de prestatie herleiden tot één aanvaller, of een spitsenduo, wil Vanhaezebrouck niet. “Tarik Tissoudali kan dat ook. Voor zijn blessure maakte hij er ook zo’n stuk of 26. Dat is een ongelooflijke weelde. Maar je kan geen matchen winnen met alleen drie goeie spitsen. Je moet een heel team hebben. Ik heb een veel energieker team gezien, vandaag maar ook de voorbije weken, dan ik vorig seizoen zag. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen. Goed recupereren, belastbaar blijven, al moet ik opletten wat ik zeg. Onze kern is nog altijd superklein. Ik ben heel blij met de komst van Noah Fadiga. Maar dan nog is de kern niet geweldig breed. Zolang we gespaard blijven van te veel blessures, valt het altijd mee.”

In de 5-0 zag de trainer van AA Gent een heel complete prestatie. Niet alleen De Sart en Kums blonken in zijn ogen uit. “Zij waren goed. Maar ook vanachter waren we goed, de flanken waren goed, het was een volledige prestatie van heel het team. Het was ook de bedoeling om goed voor de dag te komen want dit was onze derde wedstrijd in zeven dagen. Pogon Szczecin heeft tijdens het weekend niet gespeeld. Zij kregen uitstel en waren dus eigenlijk frisser dan ons. Dat zag ik wel met momenten, ook in de eerste helft. Maar we zijn daar slim mee omgegaan. We hebben de inspanning verdeeld, gecontroleerd, geprikt wanneer het nodig was. Met als gevolg enkele heel mooie doelpunten vanuit de opbouw maar ook een aantal goals vanuit de pressing. Dan kan je als coach alleen maar tevreden zijn. Ik had wel verwacht dat we die ploeg aan konden, maar 4-0 bij de rust dat had ik alleen maar durven dromen.”