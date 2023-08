Auto ’s nachts in brand gestoken op het Kiel, vlakbij ook boodschap achtergelaten op woning

In de Berendrechtstraat op het Kiel in Antwerpen is woensdagnacht rond 1.45u brand ontstaan aan een geparkeerde auto. De politie gaat ervan uit dat het vuur aangestoken is. “Een tweede geparkeerde auto raakte door de brand ook beschadigd, er zijn geen gewonden”, zegt Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen.

Vlak bij de geviseerde auto werd met verf ook een niet al te duidelijke boodschap op een woning achtergelaten. Waarom de wagen in brand werd gestoken en of er een link is met het drugsmilieu, zoals bij eerdere gelijkaardige brandstichtingen vaak het geval was, wordt nog onderzocht.

In de straat is een perimeter ingesteld. “Het labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek”, zegt Bruyns.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM