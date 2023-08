Beelden tonen hoe vrachtwagen zich klem rijdt onder slagboom terwijl trein nadert, Infrabel: “Laat overweg áltijd vrij”

Op sociale media zijn opmerkelijke beelden opgedoken van een incident aan de spoorwegovergang aan het station van Koksijde. Daarop is te zien hoe een vrachtwagen woensdagmiddag klem raakte onder een slagboom vlak voordat een trein toeterend het station binnen reed. Daardoor ontstond een storing, gelukkig zonder schade of vertragingen. “Dit komt met een grote waarschijnlijk omdat de trucker bij het alarmsignaal al voorbij de slagbomen stond en zelf niet door kon rijden door een file”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Daarom nogmaals de duidelijke boodschap: laat de overweg áltijd vrij.”

Het was een reiziger die op het perron van het station van Koksijde stond die woensdagmiddag de beelden kon maken. Het station van Koksijde ligt zelf in de Sint-Idesbaldusstraat op het grondgebied van Veurne. Toen een trein er aan trage snelheid het station binnenreed schrok de machinist even op van een vrachtwagen die dichter bij de sporen stond dan normaal. De trein reed al toeterend verder. Het bleek dat de vrachtwagen geblokkeerd stond onder een van de slagbomen aan de overweg. Infrabel werd via een alarmsignaal op de hoogte gebracht van een probleem. (lees verder onder de foto’s)

De vrachtwagen zat vast onder een slagboom maar hinderde de trein gelukkig niet. — © RV

Storing zonder gevolgen

“Om 11.54 uur liep bij het seinhuis een melding binnen van een storing aan de overweg van het station van Koksijde waarbij een slagboom niet volledig naar beneden was gegaan”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Om 11.56 uur kon de trein alsnog passeren aan lage snelheid. Aanvankelijk was nog niet duidelijk wat het probleem was. De storing zelf kon manueel verholpen worden in het seinhuis door de slagbomen na het alarm nogmaals naar beneden en boven te laten. Zo verdween ook de storing. Pas nadien werd gezien op de beelden dat het incident veroorzaakt werd door een slagboom die klem bleek te zitten op het dak van de vrachtwagen. Het incident liep gelukkig zonder gevolgen af: er is geen schade aan de infrastructuur, er waren geen vertragingen en ook de vrachtwagen kon blijkbaar zijn weg gewoon verder zetten.” (lees verder onder de foto)

Overweg altijd vrijlaten

Hoe het incident kon gebeuren is voor Infrabel duidelijk. “Dit is een typisch geval van blocking back: het blokkeren van de sporen”, vervolgt Thomas Baeken. “De vrachtwagenchauffeur stond vermoedelijk aan te schuiven in een file aan de spoorwegovergang en was al voorbij de slagboom gereden toen die naar beneden ging. Wellicht kon de chauffeur niet volledig meer oversteken door een rij auto’s voor hem en was de optie dan maar om de vrachtwagen te stoppen onder de slagboom. De verkeersregels zijn nochtans heel duidelijk: de spoorwegovergang moet áltijd vrijgehouden worden. Als je ziet dat het door filevorming niet mogelijk is om over te steken tot voorbij de slagboom dan moet je voor de overweg wachten. Helaas gebeuren veel ongevallen aan spoorwegovergangen op deze manier. De boodschap moet dan ook duidelijk zijn. Hier liep alles gelukkig goed af, temeer omdat er veel ruimte was tussen de slagbomen en het treinspoor. Maar dat is niet zo aan elke overweg, waardoor een dergelijk voertuig wel degelijk een gevaar kan zijn voor een naderende trein.”