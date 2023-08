VIDEO. Dribbel, poortje en kanonschot in de kruising: Engelse spits scoort regelrechte wereldgoal, tot ongeloof van ploegmaats

Swansea City plaatste zich deze week voor de tweede ronde van de Carabao Cup, de Engelse League Cup. De tweedeklasser was met 3-0 te sterk voor Northampton Town. Josh Ginnelly stal de show door in de 94ste minuut misschien wel een van de mooiste doelpunten uit de geschiedenis van de competitie te maken. Na een dribbel en panna knalde de 26-jarige aanvaller de bal van ver buiten de zestien recht in de kruising. Een golazo, tot ongeloof van enkele van z’n ploegmakkers.