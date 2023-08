Stopt Dries Mertens op het einde van dit seizoen met voetballen? “In mijn hoofd voel ik me 25, maar mijn lichaam zegt iets anders”

Dries Mertens lijkt al vroeg op het seizoen in topvorm te zijn. De 36-jarige aanvaller scoorde een wereldgoal voor Galatasaray in de voorronde van de Champions League en trof ook raak in de heenwedstrijd tegen NK Olimpija. Misschien is het allemaal omdat het zijn laatste seizoen is?

De golazo van ‘Ciro’ tegen Zalgiris ging de wereld rond. Met een vluchtschot na een corner trapte hij de Turkse topclub naar de derde voorronde. Daarin was Mertens eerder deze week opnieuw goed voor een doelpunt. Goed voor twee goals en een assist in z’n eerste drie matchen van het seizoen.

Zijn laatste als prof? Dat lijkt zo voor wie de persconferentie voor aanvang van de clash met NK Olimpija volgde. “Ik ben 36 jaar oud”, zei hij. “Ik word dit jaar 37. In mijn hoofd voel ik me 25, maar mijn lichaam zegt iets anders. Ik denk dat dit seizoen mijn laatste seizoen zal zijn. Ik wil ook nog anderen dingen proberen en bereiken in het leven. Maar ik geniet er nog steeds elke dag van. Ik ben ook gewend om twee wedstrijden per week te spelen. Het was raar om vorig jaar maar één match in de week te spelen. Ik was het niet gewend, want als je verliest ben je boos en wil je zo snel mogelijk naar de volgende match. Een week duurt dan lang. We speelden altijd twee wedstrijden per week in Napoli de voorbije negen jaar, tot in maart of mei. Dat wil ik opnieuw doen.”