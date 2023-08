Plezierritje met auto van papa en mama loopt mis: twee 13-jarigen richten ravage aan

Minderjarigen veroozaken zwaar ongeval in Geraardsbergen - — © Chris Bosseloo, Het Nieuwsblad

Twee minderjarigen van amper 13 jaar zullen zich hun nachtelijk uitstapje van woensdagnacht nog lang herinneren: in de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen reden ze met de wagen van papa en mama tegen een geparkeerde vrachtwagen. Door de knal schoof de auto tientallen meters verder om daar tegen een tweede truck te botsen. De ravage was enorm. Als bij wonder raakten beide inzittenden slechts lichtgewond.

Het was de bedoeling een joyride te maken, een zogenaamd plezierritje met de auto van de ouders, maar het liep voor een minderjarige bestuurder en zijn passagier helemaal fout toen de bestuurder met de wagen in de Zonnebloemstraat in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.30 uur tegen de achterkant van een geparkeerde vrachtwagen knalde.

Na de impact schoof de wagen tientallen meters verder, om daar tegen een tweede geparkeerde vrachtwagen aan te knallen. (Lees verder onder de foto)

De schade aan beide vrachtwagens is groot, maar de wagen die de minderjarigen gebruikten was er het ergste aan toe. De brandweer moest onder meer het dak van het voertuig verwijderen. Als bij wonder raakten beide minderjarigen slechts lichtgewond.

