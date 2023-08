Korpschef Serge kwam 20 jaar geleden uit de kast: “De opener van het nieuws: dat kun je je toch niet meer voorstellen?”

Precies twintig jaar geleden outte Serge Muyters, toenmalig hoofdcommissaris bij de Antwerpse politie, zich in een interview met zusterkrant Gazet van Antwerpen als homo. Hoewel zijn familie en de collega’s in het korps al lang op de hoogte waren, sloeg het nieuws in als een bom. “Mijn outing was de opening van het VTM Nieuws. Dat kun je je nu nog moeilijk voorstellen”, vertelt hij.