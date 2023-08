Speelgoedwinkels zien een forse stijging in de verkoop van Barbie-producten. Tot wel dubbel zo veel in vergelijking met een gewone periode. Grote verantwoordelijke is Barbie, de film over de gelijknamige pop die op 19 juli in de bioscoopzalen kwam. “Er zijn klanten die rechtstreeks naar de afdeling van Barbie lopen”, reageert Roger Van den Bergh van ’t Klavertje Vier.