Deal tussen Poetin en Prigozjin verbroken? “Wagner trekt zich terug uit Wit-Rusland”

Verschillende Russische bronnen melden dat Wagner-troepen zich aan het voorbereiden zijn om zich uit Wit-Rusland terug te trekken. Dat zegt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De deal die Wagner-baas Jevgeni Prigozjin eind juni met Vladimir Poetin sloot, lijkt zo anderhalve maand later al verbroken te worden.

Even terug naar 23 juni. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, die tot dan toe aan de zijde van het Russische leger had gestreden in de oorlog tegen Oekraïne, keert zijn kar en stuurt zijn troepen richting Moskou. Een muiterij, die nog voor het eind van de dag alweer beëindigd wordt na ingrijpen van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Onder zijn bemiddeling komen Poetin en Prigozjin tot een deal. De precieze inhoud van die deal is tot op de dag van vandaag niet gekend, maar wat wel bekend wordt gemaakt, is dat Prigozjin samen met zijn troepen richting Wit-Rusland wordt verbannen.

Volgens de Amerikaanse denktank ISW zal die afspraak niet lang meer standhouden. In een update schrijven ze dat de Wagner-troepen zich aan het voorbereiden zijn om opnieuw uit Wit-Rusland weg te trekken. Troepen van 500 à 600 soldaten zouden zich aan het verplaatsen zijn richting Krasnodar, Voronezh en Rostov. ISW baseert zich daarvoor op anonieme bronnen en “vertrouwelijke rapporten”. Van Prigozjin was al geweten dat hij zich terug op Russisch grondgebied begeeft. Hij werd in juli al gefotografeerd in Sint-Petersburg.

Volgens één van de bronnen wil de Wagner-groep wegtrekken uit Wit-Rusland omdat Loekasjenko hen weigert te betalen. De Wit-Russische president zou hebben verwacht dat Rusland Wagner zou blijven financieren, maar dat is niet het geval. De claims dat de Wagner-troepen zich aan het verplaatsen zijn konden vooralsnog niet bevestigd worden met visueel bewijs.

Wordt muiterij hernomen?

Ook naar de beweegredenen voor het vermeende vertrek uit Wit-Rusland is het voorlopig gissen. Herneemt Wagner de opmars richting Moskou? Volgens ISW voelt Poetin zich alleszins nog steeds bedreigd door Prigozjin. De Russische president zou Prigozjin liefst definitief van Wagner “scheiden”.

Maar de Amerikaanse denktank formuleert ook andere hypotheses. Zo is het ook mogelijk dat Poetin het huurleger juist opnieuw ondergeschikt wil proberen maken aan het ministerie van Defensie. In dat geval zou de terugkeer van Wagner naar Rusland op zijn eigen initiatief kunnen gebeuren. Poetin zou Wagner onder meer goed kunnen gebruiken om zijn invloed in West-Afrika verder te vergroten. Dankzij de recente coup in Niger heerst daar nu een ideaal momentum toe.

“Wagner-lieden vallen meisjes lastig”

In Wit-Rusland zullen ze vermoedelijk niet heel rouwig zijn als blijkt dat de Wagner-huurlingen vertrekken. In de krant “Frankfurter Rundschau” heeft de Wit-Russische oppositiepoliticus Pavel Latuschka een opvallend beeld geschetst van de onrust die in het land wordt veroorzaakt door de huursoldaten. Hij beschuldigt de pionnen van Prigozjin van het “lastigvallen van Wit-Russische meisjes”. Daarnaast zouden ze ook voortdurend met wapens rondlopen, wat zorgt voor politieke onrust.

Volgens Latuschka, die in ballingschap leeft in Polen, is de meerderheid van de Wit-Russische bevolking tegen de oorlog en waren ze dus ook niet gediend met de komst van de Wagner-troepen. Ze vormen een probleem voor de veiligheid in het land, vindt hij. “Dat wordt bevestigd door het feit dat Loekasjenko praktisch gedwongen wordt om bij elke openbare toespraak voortdurend aan de bevolking uit te leggen waarom de Wagner-groep in ons land is.”