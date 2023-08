Felbegeerde middenvelder Leonardo Da Silva Lopes depanneert nu bij Cercle Brugge als verdediger: “Ik bel mijn makelaar niet elke dag om te vragen hoe het zit”

Blijft hij of gaat hij toch nog weg? Leonardo Da Silva Lopes speelde in drie jaar Cercle Brugge nooit beter dan nu, maar is volgend jaar einde contract en dat betekent in het moderne profvoetbal dat de uitgang dichter is dan de inkom. De Portugees heeft alvast geen last van de mogelijke onzekerheid en was twee weken op rij de grote uitblinker bij groen-zwart. Als verdediger dan nog, hoewel dat niet zijn beste en favoriete positie is. “Als ik mag kiezen, sta ik altijd op het middenveld.”