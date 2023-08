Nomi (23) gaat volledig in het roze door het leven: “In een andere kleur zou ik mezelf niet meer herkennen”

“Ik draag al roze voor zover ik me kan herinneren”, zegt Nomi Wynen (23). “Die kleur brengt me terug naar mijn kindertijd en maakt me blij.” En dat steekt ook haar omgeving aan, meent de studente sociaal-economische wetenschappen. “Ik krijg vaak de reactie dat mensen gelukkig worden door mij te zien. Velen zijn er zelfs benieuwd naar in welke roze outfit ik die dag zal komen opdraven (lacht).”

Soms moet Nomi ook tegen negatieve reacties opboksen. “Al is dat de laatste tijd minder zo, ik zoek bewust plekken op waar ik mezelf kan zijn”, klinkt het. “Mijn familie heeft zich wel een tijdje zorgen gemaakt, omdat ze dachten dat het om een obsessie ging.”

Rebellie

Toen de Antwerpse aan het middelbaar begon, moest haar lievelingskleur even wijken. “Aan het einde van de lagere school droeg ik alleen nog zwarte kleren. Dat kwam vooral uit rebellie. Roze straalt veel vrouwelijkheid uit en dat is niet per se iets waar ik voor sta”, klinkt het. “Maar toen ik alleen nog een uniform met zwarte, witte en donkerblauwe kleren aan mocht, greep ik in mijn vrije tijd al snel weer naar mijn roze kleerkast. Het dragen van sombere kleuren maakt mij triest.” (Lees verder onder de foto)

Van kindsbeen af koos Nomi altijd al voor roze outfits.

Ook bij Nomi thuis wint het roze aan territorium. “Sinds ik samenwoon met mijn vriendin is mijn huis aanzienlijk minder roze dan voordien. Al zijn de muren wel roze geschilderd (lacht). Het is op het kleurenpallet afgaand in elk geval duidelijk waar mijn spullen liggen. Je zou kunnen zeggen dat ik in een Barbie dreamhouse leef.”

De film heeft ook Nomi weten te bekoren. “Aan het einde van Barbie heb ik heel hard gehuild, al was er minder diversiteit in de film aanwezig dan ik had gehoopt. Ik vond hem esthetisch vooral heel leuk, for obvious reaons.”

Of ze haar roze kleren ooit zal inruilen voor andere kleuren? “Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik denk dat ik nooit over roze heen zal geraken. In een andere kleur zou ik mezelf niet meer herkennen.”

