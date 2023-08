“Overlevingsreflex”: 25-jarige vrouw met mentale beperking ontsnapte aan brand in Elzas door uit het raam te springen

Voor elf mensen betekende de brand die gisteren uitbrak in een vakantiepark in de Franse Elzas het einde van hun leven, maar één 25-jarige vrouw kon op miraculeuze wijze ontsnappen. Met dank aan een andere bewoner overleefde ze een sprong naar beneden vanop het eerste verdiep.

De hevige brand brak woensdagochtend uit in Wintzenheim, een vakantieverblijf in de Elzas waar op dat moment een groep van 28 mensen, voornamelijk personen met een beperking, op reis was. De personen die zich op het moment van de brand op de gelijkvloers bevonden, konden allen ontsnappen, maar voor zij die op het eerste verdiep of hoger sliepen was de situatie een pak precairder. Uiteindelijk lieten elf mensen het leven.

LEES OOK. Dit weten we al over brand in vakantieverblijf in de Elzas waarbij 11 doden vielen

Van de personen boven konden er zich nog vijf redden. Eén daarvan deed dat op erg spectaculaire wijze. Het gaat om een meisje van 25 met een mentale beperking. Denis Renaud, de directeur van de reisorganisatie, kon haar kort spreken. “Ze werd gewekt door het geluid van het vuur. Toen ze naar beneden wilde vluchten en de deur opende, zag ze dat ze voor een oranje muur stond.” Er zat niets anders op dan uit het raam te springen.

“Daarvoor heeft ze nog geprobeerd om de anderen wakker te schreeuwen, maar ze kreeg geen reactie”, zegt Renaud. De jonge vrouw werd opgevangen door één van de andere overlevers. “Een overlevingsreflex”, noemt Renaud het. Alle kamergenoten van de jonge vrouw kwamen uiteindelijk om.

Het parket heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand.