Het ligt er zó vuil dat Oostende nu extra personeel inzet om zwerfvuil te ruimen: “Het loopt de spuigaten uit”

Dat er heel wat afval achterblijft op de openbare weg tijdens de drukke zomermaanden is een algemeen terugkerend fenomeen in Oostende. Alleen loopt het deze zomer de spuigaten uit. Dat is te merken aan de vele klachten op sociale media en de meldingen over zwerfvuil die binnenlopen bij het meldpunt O-Punt van de stad. De uitzonderlijke situatie is ook de stad zelf niet ontgaan.

Alle hens aan dek

“Het gaat om heel wat meldingen van openbare reinheid en wij zijn ook niet blind als stad”, zegt schepen Charlotte Verkeyn die de schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw vervangt tijdens zijn afwezigheid. “Verschillende diensten maakten dezelfde meldingen als de inwoners van onze stad. We hebben dan ook een extra opdracht gegeven aan de stadsdiensten om op een structurele wijze de stad letterlijk op te kuisen. Het is sowieso elke zomer alle hens aan dek om de stad proper te houden, maar deze zomer is het inderdaad opmerkelijk dat het op het vlak van achtergelaten zwerfvuil, de spuigaten uitloopt.” (Lees verder onder de foto)

De stad zet extra mensen in om over de openbare reinheid in de stad te waken. — © Jeffrey Roos

Er zijn verschillende locaties in de stad waar het zwerfvuil de bovenhand heeft. Dat is onder andere zo op het prinses Clementinaplein. In het park laten mensen hun hond uit, lezen ze kranten op bankjes spelen kindjes en zoeken mensen verkoeling in de schaduw onder de bomen. Rond de zitbanken ligt dan ook dikwijls vol afval. Een doorn in het oog voor de vele bewoners rond het plein.

Meeuwenproblematiek

“Het is belangrijk voor de uitstraling van onze stad dat we die locaties allemaal aanpakken”, vervolgt de schepen. “Hoe het komt dat er deze zomer duidelijk meer afval rondslingert in de stad? Nochtans wordt er door de stad hard ingezet op zwerfvuil”, antwoordt Verkeyn. “Er worden extra afvalbakken bijgeplaatst, maar er is natuurlijk ook de meeuwenproblematiek. Momenteel zetten we de afvalbak extra in de kijker waar mensen hun vuilniszak in kunnen plaatsen zodat meeuwen die niet meer kapot kunnen pikken.”

“We doen ons best om onze stad zo proper mogelijk te krijgen en te houden. Mijn collega Maxim Donck (N-VA) levert goed werk rond handhaving, maar mensen zijn daar erg gevoelig aan. Dat is begrijpelijk, want niemand krijgt graag een boete. Maar we moeten dit probleem aanpakken en dat kan alleen door te handhaven en door zelf in te zetten op de openbare reinheid. Het blijft echter een bikkelharde strijd.” (Lees verder onder de foto)

Het Prinses Clementinapark. — © Marian Debaillie via Facebook

Ook over het onkruid regent het klachten. “Ook daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Onze diensten zijn overal druk in de weer om het onkruid op het openbaar domein te wieden. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Op heel veel voetpaden groeit het onkruid roekeloos, terwijl het eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de bewoner zelf. Die mensen moeten het onkruid op hun voetpad verwijderen, net zoals ze ook het sneeuw moeten ruimen voor hun deur. De eerste bewonersbrieven zijn nu vertrokken naar de mensen en we hopen ook daar snel propere voetpaden te creëren”, besluit de plaatsvervangend schepen.