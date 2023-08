“Mini Octopus”: Juventus-vedette Paul Pogba dolt met Belgisch toptalent waarvoor ze in Italië een grote toekomst voorspellen

Paul Pogba zullen we eind augustus niet in actie zien bij Juventus. De Franse middenvelder blijft op de sukkel met blessures en mikt op een terugkeer in september. Intussen lijkt de Oude Dame de geschikte opvolger op lange termijn gevonden te hebben in een Belg.

Joseph Nonge Boende ruilde twee jaar geleden de jeugd van Anderlecht in voor die van Juventus. Dit seizoen vat de 18-jarige middenvelder de competitie aan bij de NextGen, de beloftenploeg die in de Serie C (derde klasse) actief is. Hij zette in juni nog zijn krabbel onder een nieuw contract, dat nu loopt tot medio 2026.

In de traditionele oefenpartij tegen de A-ploeg stond Nonge in de basis. Hoewel de NextGen met 8-0 verloren, maakte onze landgenoot indruk.

De Belgische U18-international ging eerder deze zomer ook al mee naar de VS, waar Juventus enkele oefenwedstrijden speelde. Ook het Nederlandse talent Dean Huijsen en de Turkse groeibriljant Kenan Yildiz. Daar werd duidelijk dat Nonge goeie maatjes is met Pogba, een gelijkaardig type voetballer en bijgenaamd ‘De Octopus’. De Fransman postte een video op zijn sociale media waarbij hij dolt met onze landgenoot, die hij ‘Mini Octopus’ noemt.

De beelden:

“Joseph Nonge Boende stoomde relatief geruisloos door van de U17 naar de Primavera tot trainer Max Allegri hem na het WK besloot te lanceren in het eerste elftal in oefenmatchen tegen Arsenal en Rijeka. In juni volgde de aankondiging van zijn verlenging tot 2026”, aldus La Gazzetta dello Sport. “Nonge is van Congolese afkomst, maar werd geboren en getogen in België. Een voormalige verdediger die nu hard werkt en veel afstand aflegt in het middenveld. Hij heeft al een stevige fysieke bouw (184 centimeter) en een ruw talent (op en naast het veld). Nonge heeft wat weg van Paul Pogba. De overstap naar de NextGen en de Serie C is dan ook logisch.”

Al is Nonge verre van een afgewerkt product op zijn leeftijd. “Hij weet dat hij over veel kwaliteiten beschikt en heeft vaak de neiging om te gokken om het verschil te maken. Bij de NextGen zal hij die laatste fase van volwassenheid kunnen voltooien door ervaren spelers tegen te komen, die dichter bij zijn stevige lichaamsbouw aanleunen dan jongeren.”

