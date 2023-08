Zeven doelpunten vielen er woensdag in de oefenwedstrijd tussen RB Salzburg en Inter, dat uiteindelijk met 3-4 won dankzij een goal van Stefano Sensi in de 90ste minuut. Eind goed al goed voor Yann Sommer. De doelman (overgekomen van Bayern) maakte zijn debuut voor de Nerazzurri, maar ging al na vijf minuten in de fout waardoor Karim Konaté de score opende voor Salzburg.