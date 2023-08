Thibaut Courtois in tranen van het veld gedragen bij Real Madrid: maandenlang out met gescheurde kruisband

Courtois werd op een draagberrie van het veld gedragen, waar De Koninklijke de eerste competitiewedstrijd van zaterdag tegen Bilbao aan het voorbereiden was. Er vloeiden ook tranen bij onze nationale nummer één. Er werd meteen gevreesd voor een blessure aan de kruisbanden, wat bevestigd werd na de eerste medische testen.

“Hij zal de komende dagen een operatie ondergaan aan de voorste kruisband in zijn linkerknie”, klinkt het bij Real Madrid. Dergelijke kwetsuren zorgen vaak voor een inactiviteit van vijf à zes maanden.

Eerder op de dag tweette Real Madrid nog een foto van Courtois, samen met tweede doelman Andriy Lunin. Die zal zaterdag dus in doel moeten staan. In de Spaanse pers werden de namen van David De Gea (vrije speler), Alex Meret (Napoli), Bono (Sevilla) en Kepa (Chelsea) al naar voor geschoven als potentiële vervangers.

Een stevige streep door de rekening van Real, dat zaterdag aan het seizoen begint met een verplaatsing naar Athletic Bilbao, en de Rode Duivels, die dit najaar de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland moeten zien af te dwingen. Tussen Courtois en de nationale ploeg waren er de voorbije maanden spanningen, nadat de doelman verstek had gegeven voor de verplaatsing naar Estland, de seizoensafsluiter. Toen haalde hij een ontsteking aan de knie aan als reden om niet mee te reizen.

Het vertrek van Courtois bij de Duivels zorgde voor veel commotie. De doelman zou ongelukkig zijn geweest over de keuze van bondscoach Domenico Tedesco om de aanvoerdersband voor de wedstrijd tegen Oostenrijk (1-1) aan Romelu Lukaku te geven. Hij koos er vervolgens voor zich niet meer te melden in Tubeke, een dag voor het vertrek van de Duivels naar Estland. De bondscoach betreurde die beslissing en gaf op zijn persconferentie aan “verrast en geschokt” te zijn. Courtois verweet Tedesco op sociale media de inhoud van een privégesprek openbaar te maken. Er werd echter op een verzoening aangestuurd en volgens Belgische media was technisch directeur Frank Vercauteren eerder deze week in Madrid, om te bemiddelen.

Intussen kreeg Courtois al steun van ex-ploegmakker Karim Benzema en teamgenoot Eduardo Camavinga: