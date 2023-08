Wat met de Rode Duivels na zware blessure Thibaut Courtois? Simon Mignolet is nog steeds bereid om uit pensioen terug te keren

“Als er heel veel blessures of problemen zijn, mogen ze me altijd bellen. Dan kunnen we de situatie bekijken”, vertelde Mignolet enkele dagen na zijn afscheid bij de Rode Duivels. In de omgeving van de keeper van Club Brugge valt te horen dat ook nu de nood hoog is een terugkeer allerminst uitgesloten is. Al zal de voetbalbond dan wel de eerste stap moeten zetten. Vervolgens zal Mignolet de situatie bekijken. De bal ligt nu in het kamp van de bondscoach, die met Matz Sels (Strasbourg) en Koen Casteels (Wolfsburg) nog een paar opties heeft om Courtois te vervangen als nationale nummer één. (ybw, bla)