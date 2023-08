Minstens één dode door tyfoon Khanun in Zuid-Korea

Het arriveren van tyfoon Khanun in Zuid-Korea heeft daar geleid tot overstromingen, aardverschuivingen en schade aan gebouwen. Ook kwam één persoon in de zuidoostelijke grootstad Daegu om het leven, meldt het nationale nieuwsagentschap Yonhap donderdag. De 1.250 Belgische scouts, die geëvacueerd werden van de Wereldjamboree naar havenstad Incheon, ondervinden intussen vooral last van de hevige regen, maar brengen hun tijd door met binnenactiviteiten.

Het dodelijke slachtoffer, een 67-jarige man, werd bewusteloos gevonden aan een overstroomde rivier en later dood verklaard. In Daegu raakte nog een tweede persoon vermist. Het slachtoffer zat in een rolstoel, maar viel eveneens in een buiten haar oever getreden rivier.

De tropische storm bereikte donderdagmorgen het zuidoosten van het land, met hevige regenval en sterke windvlagen. De meteorologische dienst voorspelt dat de storm langzaam in noordelijke richting verder zal trekken over het land, alvorens ze vrijdagnacht zou wegtrekken over de grens met Noord-Korea.

Duizenden Zuid-Koreanen werden opgeroepen om hun woning te verlaten wegens overstromingsgevaar. Zuid-Koreaanse tv-zenders spraken van overstroomde straten in kustgebieden en omgevallen bomen in de zuidoostelijke havenstad Busan. Ook op andere plaatsen waren er gelijkaardige toestanden. Honderden vluchten en treinen werden geschrapt.

In juli nog kwamen in Zuid-Korea veertig personen om het leven door hevige regenval en overstromingen. Iedere zomer en bij het begin van de herfst wordt het Koreaanse schiereiland getroffen door wervelstormen.

De Belgische scouts, die preventief geëvacueerd werden van hun kampterrein van de Wereldjamboree en nu in een universiteitscampus verblijven in havenstad Incheon, brengen intussen hun tijd vooral door met binnenactiviteiten, daartoe gedwongen door de hevige regen. De evacuatie is goed verlopen, zegt Jasper Hulsmans, de leider van de Belgische delegatie, “maar nu is het kwestie van een goed alternatief programma te vinden”. Zo woonden de scouts woensdag een K-pop-concert bij en mochten ze ook al gebruikmaken van het zwembad van de UGent in Incheon. “De bedoeling is om zo veel mogelijk te doen”, zegt Hulsmans.

Volgens Hulsmans leeft bij de Belgische jongeren een dubbel gevoel na de evacuatie. “Ze vinden het spijtig dat het internationale karakter van de jamboree weg is, want het is toch vooral de omvangrijke Belgische delegatie die op de campus verblijft. Maar ze zijn anderzijds blij dat ze niet gewoon naar huis moesten én in een goed bed kunnen slapen.” Zuid-Koreanen zouden zich ook excuseren voor wat er verkeerd liep op de jamboree en leggen de jongeren daarom extra in de watten met allerhande cadeaus.

Zaterdag vindt nog een slotceremonie plaats van de Wereldjamboree in het Wereldbekerstadion van Seoel met verschillende bekende namen uit de K-pop. De storm moet dan al het land uit zijn. Of de bekende boyband BTS aanwezig zal zijn op de ceremonie is twijfelachtig, want twee leden vervullen momenteel hun legerdienst. Vervolgens keren de Belgische scouts in drie groepen en op verschillende momenten terug naar België.