Commissie Economie van Vlaams Parlement komt vervroegd uit vakantie over Ineos-dossier

De commissie Economie van het Vlaams Parlement komt vervroegd uit vakantie. De reden daarvoor is het Ineos-dossier dat al een hele zomer lang ettert.

“Het Ineos-dossier leidt al de hele zomer tot ophef”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V), voorzitter van de commissie Economie van het Vlaams Parlement. “Er is niet alleen dringend nood aan een robuust vergunningenkader dat perspectief geeft aan industrie, landbouw en natuur. Er zijn ook vragen bij de financiering van de investering. Over dat laatste lijken veel indianenverhalen de ronde te doen.” De Vlaamse regering toonde zich namelijk bereid om Ineos financieel te ondersteunen na de vernietiging van de vergunning voor de ethaankraker in de Antwerpse haven.

Om helderheid te scheppen in het dossier roept Bothuyne de commissie Economie vervroegd bijeen op 24 augustus. Normaal zou dat pas op 21 september zijn. Ook Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) zal aanwezig zijn om de vragen van de commissieleden te beantwoorden.

Volgens Groen-fractieleider Mieke Schauvliege zijn er nog heel wat openstaande vragen. “We willen inzage in de afspraken die werden gemaakt in de achterkamertjes tussen de Vlaamse Regering en Ineos”, zegt ze. “Als de Vlaamse belastingbetaler borg moet staan voor een chemiereus, dan heeft die belastingbetaler het recht te weten waarom.”