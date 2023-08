Overspel, ontvoering en flesjes die op een medicijn moeten lijken: Heineken, de bekendste brouwersfamilie ter wereld

De eerste generatie bouwt het bedrijf op, de tweede bouwt het uit en de derde breekt het af. Het is een klassiek scenario in familiebedrijven. Maar niet bij Heineken. De stichter Gerard startte goed, zijn zoon Henry zette die trend verder en zijn kleinzoon Freddy maakte van de bierbrouwer een wereldspeler. En ook wereldnieuws, toen hij ontvoerd werd. Terwijl hij eigenlijk geen Heineken is. Maar dat is pas later ontdekt.