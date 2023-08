Man (27) die minderjarige jongen (15) neerstak aan station aangehouden voor poging tot doodslag

Dinsdagavond werd een 15-jarige jongen neergestoken in een leegstaand gebouw naast het station. Het gaat om de voormalige bibliotheek van Blankenberge. De jongen was er toevallig toen hij aangevallen werd door een 27-jarige Afghaan. Het slachtoffer kwam er bij wonder goed vanaf: ondanks vier messteken mocht hij een dag later het ziekenhuis al verlaten.

LEES OOK. Verdachte van steekpartij aan station van Blankenberge is 27-jarige man: “Hij viel ook de politie aan”

De Afghaanse verdachte werd ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter en opgesloten in de gevangenis van Brugge. “Hij wordt verdacht van poging tot doodslag”, klinkt het. Maandagmiddag verschijnt hij voor de raadkamer, waar zijn aanhouding mogelijk met een maand verlengd wordt.

De verdachte werd dinsdagavond zélf neergeschoten toen hij tijdens een zoekactie van de politie in de aanval ging. Hij brak daarbij zijn arm, maar was nooit in levensgevaar. Een uur na het steekincident werd de verdachte dan ook opgepakt en afgevoerd.

LEES OOK. Moeder van jongen (15) die werd neergestoken aan station Blankenberge: “Mijn zoon zou geen vlieg kwaad doen, die man haalde meteen uit”