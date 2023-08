Kalesnikova tijdens een betoging in Minsk, in de nasleep van de verkiezingen van 2020. — © ap

Waar is de Wit-Russische oppositieleidster Maria Kalesnikava? “We weten niet eens of ze nog in de gevangenis zit”, zegt haar zus. Op de derde verjaardag van de verkiezingen waarvoor ze in de gevangenis belandde, slaat haar omgeving alarm.