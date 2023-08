Bestuurder rijdt meerdere personen aan in Namen

Een bestuurder heeft woensdagavond in Namen meerdere personen aangereden, alvorens hij zelf aangevallen werd. Dat bevestigt het parket donderdag.

De feiten speelde zich af ter hoogte van het square Léopold, in de stationsbuurt. De man reed er twee of drie mensen aan. De slachtoffers raakten gewond aan hun benen, aldus het parket, zonder verdere info over de aard van de verwondingen.

De bestuurder werd vervolgens aangevallen door mensen gewapend met stokken en ijzeren staven.

Alle betrokkenen zijn van hun vrijheid beroofd en worden binnenkort door de onderzoeksrechter ondervraagd.