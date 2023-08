Hasselt/Peer

In amper enkele uren tijd zijn er woensdagavond in Limburg opnieuw twee buschauffeurs aangevallen, in Hasselt en Peer. Een 25-jarige bestuurster is werkonbekwaam na de agressie in Hasselt. Heel wat chauffeurs van de onderaanneming van De Lijn rijden donderdag niet uit, wat voor hinder zorgt.