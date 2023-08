Menen

De watersnood in Slovenië zindert nog altijd na. Terwijl u dit leest is een Rekkems gezin onderweg naar huis. Emotioneel en fysiek uitgeput, enkel op zoek naar rust nu. “Geen kwaad woord over het Sloveense volk. Ongelofelijk wat die mensen voor ons gedaan hebben”, zegt Pieter Suestrone. “Maar waar bleef de hulp van de Belgische autoriteiten?”