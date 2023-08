Ze kreeg op piepjonge leeftijd het internet over zich heen, maar nu zouden influencer Lil Tay (14) en haar broer overleden zijn

Ze werd wereldberoemd door op sociale media te pronken met dure wagens en juwelen. Ze verdween even snel weer toen uitkwam dat het allemaal opgezet spel was. Ze zou nu, net samen met haar broer, gestorven zijn. Maar her en der duiken nu reacties op van mensen die beweren dat het “een complot van hun ouders” is. Dit is het merkwaardige verhaal van de controversiële influencer ‘Lil Tay’ (14).