Honden baas in nieuwe ‘pretpark’ van Nathalie: “Spelende honden maken niet veel lawaai”

Met een plonsbad, kletterende bamboestokken en een ballenbad is de speel- en snuffelweide van Nathalie Marant (46) de droom van elke hond. In haar tuin in Zaffelare maakte ze een privéweide voor honden die je kan afhuren. Voor vijftien euro per uur beleeft je viervoeter er de tijd van zijn leven.

Nathalie Marant richtte vier jaar geleden al het hondenhotel ‘Chello’s Hondenparadijs’ bij haar thuis in Lochristi op. Daar hoorde ze vaak dat er mensen zijn met bange honden en puppies die niet op een losloopweide durven. Zo kwam ze op het idee om een privé snuffelweide in haar tuin in te richten.

“Die kan je per uur afhuren. Per tijdslot kunnen mensen met hun honden op de losloopweide en dan mogen ze doen wat ze zelf willen. Ik blijf er niet bij, want de weide is privé af te huren”, vertelt Marant. (Lees verder onder foto)

© fvv

Om de honden een avontuurlijke tijd te bezorgen, liet ze de creativiteit in zichzelf los. De hondenliefhebber installeerde een rechthoekig zwembad van 35 centimeter diep, een ballenbad en zelfs een klein bosje. Met bamboestokken maakte ze een kletterende constructie waar de honden kunnen doorlopen en enkele banden vormen obstakels. Met paletten maakte ze een soort hindernissenparcours.

Niet veel lawaai

“Ik heb het bijna allemaal zelf gemaakt. De snuffelweide ligt meer achter de buren tussen andere weiden, dus ze zullen er niet veel last van hebben. Honden die spelen maken ook niet veel lawaai.” De speelweide is afgesloten met een omheining van 1,8 meter hoog.

Op het vijfhonderd vierkante meter grote terrein kunnen tot wel tien honden tegelijkertijd spelen. Marant neemt wel maar één reservatie per uur aan. Voor een uurtje privé speelplezier voor maximum drie honden betaal je vijftien euro.

Als er meer honden komen, stijgt de prijs. Reserveren kan je binnenkort online doen. De snuffelweide opent eind augustus van 11 uur tot 16 uur, zodat de honden die in het hotel verblijven er ook nog in kunnen.

INFO: www.chellos-hondenparadijs.be