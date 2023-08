Virgin Galactic brengt eerste toeristen succesvol in de ruimte

Het ruimteschip steeg donderdag op in de woestijn van New Mexico in de VS en vloog tot 80 kilometer hoogte, volgens de NASA de grens waar de ruimte begint. De passagiers zouden gedurende korte tijd gewichtloosheid kunnen ervaren.

Het was donderdag de eerste toeristenvlucht voor Virgin Galactic, maar in juni werden door het bedrijf wel al wetenschappers de ruimte in gestuurd. Tickets voor de trip, die ongeveer anderhalf uur duurt, zouden tussen de 250.000 en 450.000 dollar kosten.

Virgin Galactic is niet het enige bedrijf dat privéruimtereizen aanbiedt. Amazon-oprichter Jeff Bezos en zijn bedrijf Blue Origin hebben al verschillende passagiers naar de ruimte gestuurd. Ook het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk is een concurrent. Musks bedrijf voerde voorlopig twee privémissies naar het internationaal ruimtestation (ISS) uit.