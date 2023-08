Ook Rusland gaat in het tegenoffensief: “Peloton met 50 Oekraïense soldaten gedecimeerd”

Sinds enkele dagen nemen de beschietingen in Koepiansk fors toe. Daarbij werd volgens Kiev ook een bloedtransfusiecentrum getroffen. — © via REUTERS

Niet alleen Oekraïne is in het tegenoffensief, ook Rusland is er een gestart. In het noordoosten van Oekraïne zijn zware gevechten aan de gang in de regio Charkov.