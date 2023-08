Zwaargewonde bij steekpartij in Sint-Joost-ten-Node

In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is woensdagavond een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).

“Ploegen van onze zone zijn woensdagavond omstreeks 21.35 uur tussengekomen voor een vechtpartij tussen twee personen in de Verbiststraat”, zegt politiewoordvoerder Melanie Massoz. “Ter plaatse hebben ze een twintiger aangetroffen die gewond was aan het been, en hem de eerste zorgen toegediend in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.”

De politie stelde een veiligheidszone in om de nodige vaststellingen te doen en onderzoekt de juiste aanleiding en omstandigheden van het incident, klinkt het nog.