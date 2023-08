Fatih Kaya, werkspits pur sang van STVV: “Natuurlijk wil ik scoren, maar vooral de ploeg telt”

Fatih Kaya vindt dat hij het vorig weekend op KV Kortrijk in twee à drie situaties beter had moeten doen. — © Isosport

Scoren lukt in het jonge seizoen nog niet. Maar werkijver? Duelkracht? Vuile meters maken? Dat is Fatih Kaya ten voeten uit. Wie is de 23-jarige STVV-spits met Turkse roots? We schetsen u een portret.