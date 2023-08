Youtubers die nacht doorbrachten in Sint-Romboutstoren krijgen alternatieve straf: “De vuile jobkes, ik dacht het wel”

De twee Youtubers die een nacht doorbrachten in de Sint-Romboutstoren in Mechelen kennen hun straf. De stad dient geen klacht in, maar stelde hen voor om een dag mee te draaien als vrijwilliger en onder meer de 538 treden van de toren te poetsen. “We zijn meteen akkoord gegaan met het voorstel”, reageert Ryan Joostens.

Mechelaar Ryan Joostens en zijn neef Robbe Boeckx lanceerden begin deze week hun nieuwste video op Youtube. Nadat het duo eerder al de nacht probeerde door te brengen in een winkel van Ikea, overnachtten ze deze keer in de Sint-Romboutstoren. Zonder opgemerkt te worden door de camera’s of de security konden ze onder meer de zonsondergang bewonderen en rondwandelen in de toren. Ze vonden ook een sleutelkastje waardoor ze uiteindelijk weer buiten geraakten.

De stad kan niet lachen met de stunt van het tweetal, maar wil het ook niet op de spits drijven. “Wat ze gedaan hebben, mag niet”, zegt schepen van Gebouwen Arthur Orlians (VLD-Groen-m+). “Maar we dienen geen klacht in. We hebben hen wel een alternatieve straf voorgesteld. Ze mogen een dag meedraaien als vrijwilliger in de toren. In hun video halen ze zelf al aan dat de toren hier en daar wat vuil is. Wel, het lijkt ons een goed idee om hen te laten poetsen. Onder meer de 538 treden mogen wel eens gekuist worden.” (Lees verder onder de foto)

Als straf voor hun stunt mogen de YouTubers de 538 treden van de Sint-Romboutstoren kuisen. — © Dirk Vertommen

Joostens en Boeckx gingen akkoord met dat voorstel. Het komt hen dan niet op een boete te staan. “Toen de stad ons voorstelde om mee te draaien als vrijwilliger, dacht ik al wel dat we de vuile jobkes zouden mogen doen”, lacht Ryan. “Maar we vinden het zeker een goed voorstel. Robbe en ik engageren ons al als vrijwilliger voor andere organisaties, dus we weten wat vrijwilligerswerk is en willen ons graag een dag inzetten voor de Sint-Romboutstoren. We moeten enkel nog een datum prikken.”

Geen versterkte burcht

Intussen bekeek de stad ook of de toren beter beveiligd moet worden. “We willen van de Sint-Romboutstoren geen versterkte burcht maken met camera’s in alle hoeken en overal bewakingsagenten”, zegt Orlians. “Maar we gaan de bestaande bewakingscamera’s wel herpositioneren zodat ze efficiënter ingezet kunnen worden.”

