Nicky Hayen, terug van even weggeweest bij Club NXT, beseft dat vorig seizoen evenaren niet evident wordt met piepjonge ploeg: “Maar we gaan het wel proberen”

Nicky Hayen was vorig seizoen tijdelijk assistent van Rik De Mil bij de A-ploeg van Club Brugge: “Op het hoogste niveau werken is plezant, maar de eindverantwoordelijkheid van een ploeg dragen is dat ook.” — © Bart Vandenbroucke

Naast de nieuwkomers KV Oostende en Zulte Waregem is er ook nog altijd Club NXT in de Challenger Pro League. Het U23-team van Club Brugge werd vorig seizoen knap gedeeld derde, maar bevestigen met een nog jonger team wordt niet evident. Na zijn korte passage als assistent van Rik De Mil bij het grote Club is Nicky Hayen nu terug als coach van Club NXT. Hij kan dit seizoen selecteren uit dertig spelers.

De coach

Nicky Hayen (42) is dus terug van weggeweest bij Club NXT nadat hij een paar maanden actief was bij de A-ploeg en tijdelijk werd opgevolgd door Hayk Milkon, die intussen terugkeerde naar de U18. “Dit was vooraf duidelijk afgesproken, dus ik wist waar ik aan toe was. Op het hoogste niveau werken is plezant, maar de eindverantwoordelijkheid van een ploeg dragen is dat ook. Over de voorbereiding ben ik niet ontevreden, maar we hadden niet altijd de complete ploeg ter beschikking omdat sommigen ook met de A-kern trainen. Even goed doen als vorig seizoen wordt niet evident, maar we gaan het wel proberen.”

Doelmannen

Nick Shinton (22), Kiani Vroman (19), Henri Maton (19), Axl De Corte (17)

Senne Lammens vertrok naar Antwerp, maar Shinton, Vroman en Maton bleven, terwijl De Corte doorstroomde. Nicky Hayen: “Het is de bedoeling dat Shinton zijn matchen met ons zal afwerken, maar de anderen krijgen ook hun kans. Jackers blijft bij de A-kern. Die is ook te oud, denk ik zelfs.”

Verdedigers

Sem Audoor (19), Denzel De Roeve (19), Jano Willems (19), Joaquin Seys (18), Jonathan Foss (18), Laurens Goemaere (19), Alexander Vandeperre (16), Maik Poeketie (17), Tristan Loontiens (17), Amine El Taibi (20)

Audoor, De Roeve en Seys waren er vorig seizoen meestal bij, maar onder Milkon kregen ook jongens zoals Willems en Goemaere volop hun kans. Nicky Hayen: “Het wordt wekelijks puzzelen wie beschikbaar is. Amine El Taibi, die van Genk kwam, is de enige nieuwe verdediger. De rest heeft al wat ervaring, aangevuld met jongens uit de jeugdopleiding.”

© vdb

Middenvelders

William Simba (22), Bruce Duewel (17), Liam De Smet (19), Tobias Lund-Jensen (17), Mathis Labro (18), Mahdi Kallon (16), Emilio Vlamynck (17), Alejandro Granados (17)

Simba is de ouderdomsdeken met zijn 22 jaar en ook de meest ervaren pion. Lund-Jensen is er nog altijd, de rest stroomde door vanuit de jeugd. Nicky Hayen: “Ik reken zeker nog op de Spanjaard Alejandro Granados. Zijn club van herkomst kondigde al zijn transfer aan, maar we wachten nog op een definitieve toestemming. Granados is een van de drie nieuwkomers. Lund-Jensen heeft nu een jaartje extra ervaring in deze competitie, die zich als zwaar maar ook aantrekkelijk aankondigt.”

Aanvallers

Lenn De Smet (19), Mamady Diawara (16), Oleksandr Yakymenko (17), Maxime Wameso (17), Daniel Pérez (17), Mohamed Salah (19), Jessi Da Silva (15), Kaye Furo (17), Jesse Bisiwu (15)

Mohamed Salah is een aanvallende speler die ook in het midden kan uitgespeeld worden. Hij kwam over van Union. De rest is piepjong. Pérez is er ook nog altijd. Nicky Hayen: “We hebben heel veel aanvallend ingestelde jongens. We zullen elke week de beste keuze moeten maken wie klaar is en wie niet. Diawara is pas 16 jaar en kwam vorig seizoen al even kijken. Ook Bisiwu en Da Silva zijn heel jong. Ze deden het goed bij de eerste ploeg, maar zo’n oefenmatch is nog iets anders dan competitievoetbal in een profreeks. Deze jongens hebben veel talent, maar het valt af te wachten of ze zich nu al staande kunnen houden in het volwassen voetbal in de Challenger Pro League.”