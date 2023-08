Alonzo Engwanda nieuwe aanvoerder van RSCA Futures in competitie-opener tegen het Beerschot van boezemvriend Simion Michez: “Het voelt als een eerste schooldag”

De RSCA Futures openen vrijdagavond de nieuwe competitie in de Challenger Pro League met een thuismatch tegen het altijd ambitieuze Beerschot. Alonzo Engwanda krijgt in het Lotto Park de aanvoerdersband om de arm. De 20-jarige middenvelder uit Charleroi is Belgisch jeugdinternational en neemt de rol over van de naar de A-kern overgehevelde Théo Leoni.

Het contract van trainer Guillaume Gillet werd niet verlengd. Zijn plaats werd ingenomen door de Nederlander Marink Reedijk. “Elke trainer legt zijn eigen accenten. Het was dus wel even wennen”, bekent Alonzo Engwanda. “Bij Anderlecht ligt het accent wel sowieso op technisch vernuft en daar kan ik me best in vinden. In die optiek waren de oefenduels tegen FC Eindhoven en Jong AZ, ook teams die inzetten op technisch verzorgd voetbal met druk naar voren. Maar vergis je niet, ook fysiek wordt keihard gewerkt. We oefenden ook tegen teams uit tweede afdeling zoals Oudenaarde en Bergen. We leerden vorig jaar de Challenger Pro League kennen en weten dat het er viriel aan toegaat. Duelkracht is cruciaal. Ook ik leerde mijn mannetje staan.”

Alonzo Engwanda drukt de voetsporen van Théo Leoni, met wie hij best wat gelijkenissen vertoont. “Uiteraard hoop ik net als mijn streekgenoot ooit de stap te zetten naar de eerste ploeg. Ik woon wel in de regio van Charleroi, maar ik werd al van bij de U6 opgeleid bij Anderlecht. Het is leuk dat ik tot kapitein werd bevorderd, maar ook vorig jaar fungeerde ik al een paar keer als aanvoerder. Het vertrek van meerdere jongens speelt ongetwijfeld ook wel een rol bij die beslissing. Zo vertrok mijn boezemvriend Simion Michez naar Beerschot. Dat geeft de komende wedstrijd nog wat extra kleur. Een eerste competitiewedstrijd heeft wel iets als een eerste schooldag. Je kijkt er nieuwsgierig naar uit, maar je weet ook niet wat je te wachten staat. We krijgen ook te maken met een nieuw competitieformat, wat het komende seizoen wellicht nog een stuk zwaarder maakt.”

“We mikken net als vorig seizoen op de top zes” Alonzo Engwanda

Vrijdag fungeert het Lotto Park als thuishaven en dat juicht Engwanda toe. “Het Lotto Park is de voetbaltempel van Anderlecht. Als jonge speler is het een droom om in dat mooie stadion te mogen spelen. Reken maar dat het ons thuisvoordeel oplevert, ook al zit de tribune niet stampvol. Vorig seizoen pasten we ons goed aan. In de tien wedstrijden van de Play-Offs kregen we het wel lastig. We eindigden ook na Club NXT in het eindklassement, terwijl we graag als eerste beloftenteam finishten. We mikken net als vorig seizoen op de top zes. We willen ook graag Club NXT achter ons houden, al is dat minder belangrijk.”

David Hubert ruilde het spelersplunje in voor een plaats in de dug-out als T2, Théo Leoni werd overgeheveld en Nils De Wilde trok naar Cercle Brugge. Met een verjongde brigade staan de RSCA Futures voor een nieuwe uitdaging. “Het komt er vooral op aan dat de nieuwe jonkies doordrongen geraken van de winnaarsmentaliteit die tot het DNA van de club behoort. Bij de RSCA Futures is het spelevaren voorbij en moet gepresteerd worden.”