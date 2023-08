Luxeboetiek van vermoorde barones Ullens legt de boeken neer: “90 miljoen weggevloeid”

Het luxemerk van de in maart vermoorde barones Myriam Ullens de Schooten, heeft de boeken neergelegd. ‘Maison Ullens’ gespecialiseerd in luxe dameskleding was zwaar verlieslatend. “90 miljoen euro weggevloeid.”

De perfecte reiskleding voor de jetsetters van deze wereld. Tijdloze kledij dat niet zou kreuken bij het veelvuldig in- en uitpakken van de reiskoffer. Dat was het idee achter ‘Maison Ullens’. Jurkjes van 2.500 euro, jassen van 4.000 euro, rokken van 1.000 euro, allemaal handgemaakt uit de beste en kostbaarste materialen. De kledij werd aan de man gebracht op de absolute toplocaties: Parijs, New York en het mondaine Aspen. Onder anderen koningin Mathilde werd al gezien in creaties van het huis maar ook Gwyneth Paltrow en Ivanka Trump.

Maar achter de luxueuze façade bleek een weinig rendabel businessmodel te zitten. Dat zegt Ludwig Verduyn van De Rijkste Belgen die de jaarrekening van ‘Maison Ullens’ naging. “De toplocaties kostten handen vol geld en dat werd niet terugverdiend met de verkoop. Het bedrijf opgericht in 2010 heeft voor zover we kunnen zien nooit winst gemaakt. We zien wel drie Luxemburgse holdings die daar systematisch geld in bleven pompen maar zonder resultaat. Ik zie dat er ongeveer 90 miljoen euro werd ingestopt. De Luxemburgse holdings staan op naam van Guy Ullens.” Er zat gewoon geen financieel plan achter, concludeert Verduyn. “Ze was vast overtuigd van haar creatief talent. Maar dat heet zich nooit vertaald naar een echte zaak. En er is ondertussen echt bijzonder veel geld weggevloeid.”

Het modehuis zelf trok begin dit jaar nog het Antwerpse modetalent Christian Wijnants aan als artistiek directeur. Hij moest instaan voor de ‘relance’ van het huis. Met hem zou er in het najaar ook een winkel in Antwerpen komen. Sinds de moord op Myriam ‘Mimi’ Ullens in maart leek de toekomst al erg onzeker voor het huis en dat lijkt nu ook bewaarheid te worden. Guy Ullens heeft zelf de boeken neergelegd. “Niemand wilde verder en dat begrijp ik maar al te goed”, klonk het anoniem in de Waalse pers.

