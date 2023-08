Vijf Amerikanen hebben Iraanse gevangenis verlaten en zijn onder huisarrest geplaatst

Verschillende Amerikaanse burgers die in Iran worden vastgehouden, hebben hun gevangenis in Teheran mogen verlaten en zijn onder huisarrest geplaatst. Dat meldt de advocaat van een van de betrokken Amerikanen in een geschreven verklaring donderdag. Het nieuws wakkert de hoop aan op een overeenkomst, waardoor de Amerikanen het land misschien zouden kunnen verlaten.

Siamak Namazi, Emad Sharqi, Morad Tahbaz - allen van Iraans-Amerikaanse nationaliteit - en een vierde gevangene waarvan de naam niet werd vrijgegeven hebben de Evin-gevangenis in Teheran verlaten en zijn naar een huis gebracht, verklaarde de advocaat van de familie van Siamak Namazi. Een vijfde Amerikaan zou enkele weken geleden al onder huisarrest zijn geplaatst, meldt een andere bron.

De geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over de vrijlating van de gedetineerden - van wie er een al bijna acht jaar door Iran wordt vastgehouden - komt er na discrete en intensieve onderhandelingen tussen Washington en Teheran, met name over de vrijgave van bijna 6 miljard dollar aan Iraanse fondsen die in Zuid-Korea zijn bevroren.

Het Witte Huis noemde de overbrenging van de Amerikanen inmiddels “bemoedigend”. “De onderhandelingen voor hun uiteindelijke vrijlating lopen nog en blijven delicaat”, klonk het tegelijk.

Volgens de New York Times (NYT) zijn de Verenigde Staten en Iran het wel degelijk eens geworden over een gevangenenruil. De deal omvat de vrijlating van vijf Amerikanen in ruil voor een onbekend aantal Iraniërs dat vastzit in de VS. En Iran krijgt volgens de Amerikaanse krant ook weer beschikking over de 6 miljard dollar aan olie-inkomsten die nu nog bevroren zijn. Het kan volgens de NYT nog vier tot zes weken duren voordat de Amerikaanse burgers in Iran op het vliegtuig naar de VS kunnen stappen.